Vacinados podem emitir certificado de vacinação em mais dois idiomas

Quem já completou a imunização contra covid-19, seja em duas doses ou dose única da vacina, pode emitir o certificado de vacinação do Ministério da Saúde em mais dois idiomas, além do português.

O certificado não tem validação internacional, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, uma vez que não há ainda uma uniformidade de regras entre todos os países sobre a vacinação contra covid. Porém, a Organização Mundial da Saúde tem pedido aos países que aceitem viajantes que tenham se imunizado com vacinas do Covax facility.

Os Estados Unidos por exemplo aceitam viajantes do mundo todo que tenham tomado qualquer uma das vacinas do Consórcio, que são a CoronaVac, AstraZeneca, Janssen e Pfizer. O Brasil já utiliza essas quatro vacinas no Plano Nacional de Imunização.

Já a União Europeia estabeleceu um certificado digital no começo de julho para permitir a circulação entre os cidadãos dos 26 países-membros desde que tenham a vacina ou que apresentem teste negativo três dias antes da viagem, mas cada país tem feito sua restrição ou permissão de viajantes de fora do bloco. Há países que restringem a entrada de brasileiros, mesmo vacinados, como Itália e Alemanha, e outros que já permitem a entrada como a França ou a Irlanda.

Então, quem já tomou as duas doses ou a vacina de dose única contra covid e precisa viajar para algum país que exija comprovante de vacinação pode obtê-lo pelo aplicativo ConecteSUS. Para isso, basta baixar o aplicativo e depois incluir os dados sobre sua vacinação. Em até dez dias a pessoa terá um certificado digital com QRcode e versões do certificado em inglês e em espanhol.