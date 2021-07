Bolsonaro se reúne com deputada alemã neta de ex-ministro de Hitler

O encontro ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília, na última semana e foi publicado nas redes sociais de Beatrix, nesta segunda-feira (26).

Manaus/AM - O presidente Jair Bolsonaro se encontrou com a deputada alemã Beatrix von Storch, uma das lideranças do partido de extrema direita Alternativa para Alemanha (AfD). A parlamentar é neta de um ex-ministro das Finanças da Alemanha no regime nazista de Adolf Hitler.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.