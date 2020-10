Vacina contra covid-19 'não será obrigatória e ponto final' diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro, voltou a falar nesta segunda-feira (19), em conversa com apoiadores, no Palácio do Alvorada, que a vacina contra a covid-19 não será obrigatória.

"Já disse que não será obrigatória essa vacina e ponto final", disse ele, reforçando que a decisão cabe a ele e ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

Bolsonaro disse ainda que somente quando houver comprovação científica e a vacina for autorizada pela Anvisa e aprovada pelo Ministério da Saúde, ela será oferecida de forma gratuita no Brasil.