Vacas sobem em policlínica e desabam em consultório

Duas vacas e um bezerro causaram prejuízo em uma unidade de saúde no centro de Jurema, em Pernambuco, isto porque, uma delas despencou do teto e caiu dentro do consultório médico. O caso aconteceu na quinta-feira (22).

Segundo o G1, os animais foram para cima da policlínica porque parte do telhado da unidade de saúde fica no mesmo nível de um terreno desocupado, o que facilitou para que os animais caminhassem no teto.

Com o peso, uma das vacas caiu durante um atendimento, no entanto, nem os animais e pacientes que estavam no local ficaram feridos, houve apenas danos materiais. O local ficou fechado na sexta, para reparos.