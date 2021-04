Estudante é condenado por comentários racistas durante live de universidade

Um estudante da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) foi condenado a dois anos de prisão e multa pelo crime de racismo após ter feito um comentário racista na página da universidade no Facebook, durante uma transmissão ao vivo que mostrava ritual indígena de recepção dos calouros indígenas e quilombolas. Ele foi denunciado em 2018, no entanto, a sentença foi proferida pela Justiça Federal no último dia 18, e divulgada pelo MPF nesta sexta-feira (23).

