Único apostador saca prêmio da Mega-Sena no valor de R$ 76 milhões

Um único apostador levou o prêmio de R$ 76,1 milhões, nesta terça-feira (24), sorteados pela Mega-Sena. A informação foi confirmada pela Caixa Econômica Federal, mas por motivos de segurança, a identidade e o local do saque não é informado pelo banco.

O prêmio milionário foi sorteado no sábado (21). O ganhador fez uma aposta com 7 números e pagou R$ 31,50 pelo bilhete. As dezenas sorteadas foram 06 - 30 - 35 - 39 - 42 - 48.

O novo milionário é de Ribeirão Preto, em São Paulo.