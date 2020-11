Impeachment contra governador de SC será julgado nesta sexta

O julgamento do primeiro pedido de impeachment contra o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva (PSL), está marcado para esta sexta-feira (27) em Florianópolis.

De acordo com Sistema Globo, cerca de 5 desembargadores e cinco deputados estaduais que fazem parte do tribunal especial de julgamento devem decidir se Moisés volta ao posto ou perde o cargo de forma definitiva.

Carlos Moisés é suspeito de crime de responsabilidade no aumento salarial dado aos procuradores do estado, com o intuito de equiparar os salários aos dos servidores do legislativo. A defesa de Moisés nega que houve crime e acredita na absolvição dele no julgamento desta sexta.