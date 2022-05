TSE realiza novo teste de segurança nas urnas eletrônicas

Esta é a sexta edição do Teste de Segurança Pública das urnas. Segundo o TSE, nunca foi encontrada nenhuma possível falha que prejudique o sigilo do voto.

Por exemplo, durante os três dias, esses brasileiros vão verificar se o TSE conseguiu barrar a chance remota do envio de boletim de urna sem criptografia, que são códigos, e o acesso à rede de informática do TSE. Também se o tribunal tornou impossível a instalação de monitor de pressão de teclas nas urnas e vazamento de áudio para eleitores cegos.

Desta quarta (11) até sexta-feira (13), 12 voluntários estão aqui em Brasília, na sede do Tribunal Superior Eleitoral, para confirmar que cinco eventuais falhas encontradas na primeira etapa do Teste Público de Segurança das urnas, realizado em novembro, foram resolvidas pelo órgão.

