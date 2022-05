Funcionária apresenta atestado alegando depressão mas é demitida após ser vista em festas

A empresa explicou que a demissão foi motivada por "incontinência de conduta" e "mau procedimento". O caso foi descoberto após a própria funcionária postar fotos no Facebook em que aparece nas festas. Segundo a juíza Maria Cristina Diniz Caixeta, relatora do processo no TRT-MG, "as fotos não revelam o estado abatido da trabalhadora". A Justiça considerou o caso "suficientemente grave".

De acordo com o Tribunal de Regional do Trabalho (TRT-MG), a mulher alegou à Justiça que foi notificada pela empresa sobre a demissão por justa causa, mas não estava claro o motivo. Ela também informou que estava de licença médica e possuía estabilidade provisória por atuar como líder sindical.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.