TSE inicia julgamento de ação que pode deixar Bolsonaro inelegível

Jair nega as acusações e diz que promoveu apenas uma conversa e chegou a dizer que as autoridades estão fazendo “uma tempestade num copo d’água”.

A primeira sessão acontece a partir das 9h de hoje e outras duas estão podem ocorrer nos próximos dias 27 e 29 de junho, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. O processo, que pode resultar na inelegibilidade de Bolsonaro, diz respeito às declarações públicas do ex-presidente contra ministros do STF e contra o sistema eleitoral.

