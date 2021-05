TSE desmente Bolsonaro e mostra segurança da urna eletrônica

Nesta sexta-feira (14/5), o Tribunal Superior Eleitoral lançou uma campanha para reforçar a segurança do sistema eletrônico das eleições nacionais. Em vídeo, o presidente da corte, ministro Luís Roberto Barroso, afirma que "nas eleições brasileiras você pode confiar". A campanha foi divulgada no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro voltou a a defender o voto impresso e afirmou que o ex-presidente Lula só vencerá as eleições de 2022 "na fraude".

Segundo a Conjur, Bolsonaro já havia cravado a irregularidade do pleito de 2018, do qual saiu vencedor, e alegado possuir dados do TSE que comprovavam a impossibilidade estatística. Mas não entregou qualquer elemento que prove isso até o momento.

A iniciativa da corte busca mostrar todas as etapas do processo eleitoral e combater fake news sobre o sistema. Barroso ressalta que as urnas eletrônicas jamais registraram casos de fraude: "O sistema é totalmente transparente e auditável, do primeiro ao último momento. Ou seja, qualquer pessoa pode conferir tudo o que foi feito".

O ministro explica que as urnas enviadas aos Tribunais Regionais Eleitorais possuem cerca de 30 camadas de segurança para proteger o sistema de qualquer tentativa de invasão. Ele também lembra que os aparelhos não são ligados à internet, o que impede o acesso de hackers.

Os procedimentos de segurança são conferidos ao menos nove vezes, desde os seis meses anteriores ao pleito até a divulgação dos resultados. O método é acompanhado pela Polícia Federal e representantes de partidos políticos, universidades e da sociedade civil.