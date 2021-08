TSE cassa mandato do deputado federal Boca Aberta

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, nesta terça-feira (24), pela cassação do mandato do deputado federal Emerson Petriv, conhecido como Boca Aberta (PROS-PR). Ele se tornou inelegível e está impedido de cumprir o restante do mandato, pouco mais de um ano e cinco meses.

De acordo com o G1, o suplente vai assumir o cargo, mas os votos obtidos por Boca Aberta serão mantidos com o partido. Os ministros foram unânimes ao apontar a inelegibilidade provocada pela cassação na Câmara Municipal. Mas divergiram sobre o impacto da condenação criminal do parlamentar.