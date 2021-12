Tratorista morre após levar mais de 300 picadas de abelha

O tratorista Alessandro Lima Tavares morreu após levar mais de 300 picadas de abelha na tarde deste sábado (18). A tragédia aconteceu em m São José do Xingu, Mato Grosso. O dono da fazendo onde ele trabalhava afirmou que recebeu a ligação da esposa de Alessandro, perguntando porque o marido ainda não havia saído do trabalho. O patrão e outro funcionário foram então em busca da vítima, que foi encontrado caído próximo a uma árvore, onde havia uma colmeia. Ele foi levado para o hospital, onde o médico constatou a morte e disse que ainda haviam várias abelhas grudadas no corpo de Alessandro. O caso foi registrado e agora será investigado pela Polícia Civil.

