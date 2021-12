Elevador de prédio comercial despenca com nove pessoas dentro

Um elevador de um prédio comercial despencou no fim da manhã deste sábado (18), deixando três feridos. O acidente aconteceu em Florianópolis. O Corpo de Bombeiros afirmou que no momento da queda, o elevador estava no terceiro andar quando caiu de forma brusca até o térreo. No momento do acidente, 9 pessoas estavam dentro, sendo que a capacidade era de apenas três. As causas da queda serão apuradas.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.