Traficante é preso com 2,7 toneladas de drogas em falso ônibus escolar

Um traficante, de 36 anos, foi preso em flagrante com 2,7 toneladas de maconha em um falso ônibus escolar na BR-158, em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. A prisão aconteceu no sábado (20), mas só foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta segunda-feria (22).

De acordo com a PRF, o ônibus estava parado no acostamento da rodovia e quando os agentes abordaram o veículo perceberam que a pintura estava adulterada para que parecesse com transporte escolar, além de estar com uma placa falsa.

Ao todo, 3.175 tabletes de maconha estavam escondidos no assoalho e teto do veículo, totalizando 2.797 quilos da droga.

O suspeito disse que pegou o ônibus em um posto de gasolina, mas não informou quem repastou e nem qual seria o destino da droga. O motorista encaminhado à Polícia Civil.