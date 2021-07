Torre de transmissão cai e mata seis pessoas

A queda de uma torre de transmissão de energia elétrica no Pará, deixou pelo menos seis pessoas mortas na tarde desta sexta-feira (16).

Segundo o G1, a torre estava sendo construída na comunidade Bom Jardim, e faz parte de um projeto para levar energia elétrica da usina hidrelétrica de Belo Monte para o estado do Amapá. Cinco vítimas morreram no local e uma no hospital.

Testemunhas afirmam que a torre ainda não estava finalizada e nem energizada no momento do acidente. Segundo os relatos, ao menos 26 pessoas estavam na torre no momento da queda.