Torcedor do Santos invade campo e agride Cássio na Vila Belmiro; Vídeo

O goleiro Cássio foi agredido por um torcedor na noite desta quarta-feira (13), após a partida entre Corinthians e Santos, que resultou eliminação do Peixe na Copa do Brasil.

Torcedor do Santos invadiu o gramado da Vila Belmiro e tentou dar uma voadora no Cássio, o goleiro com o braço conseguiu derrubar ele no chão.pic.twitter.com/Tzro5BOTbr — Time do Povo (@povotime1910) July 14, 2022

Na ocasião, um torcedor do Santos que invadiu o gramado da Vila Belmiro após o apito final e tentou dar uma voadora no goleiro, que conseguiu se defender, mas chegou a ser atingido com um soco no braço.

O torcedor foi detido por jogadores dos dois times, que não apoiaram a violência.

Além disso, bombas foram lançadas no gramado.