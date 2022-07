E-título pode substituir título eleitoral de papel no dia da votação

O título pode ser baixado nas plataformas Android ou e e está disponível para download tanto no Google Play quanto no Apple Store.

Com a expectativa grande para este dia, o melhor é se adiantar e já confirmar o local de votação através do E-título; um aplicativo de celular por onde é possível a seção e a zona eleitoral de cada eleitor.

Faltando menos de três meses para as eleições gerais de 2022, cerca de 150 milhões de eleitores se preparam para voltar as urnas em todo o Brasil.

