Tocantins e Rio Grande do Sul podem ter novas variantes da Covid-19

Novas variantes da Covid-19 podem ter sido detectadas em Tocantins e Rio Grande do Sul, é o que aponta os pesquisadores do Laboratório de Microbiologia Molecular da Universidade Feevale e o Laboratório de Bioinformática e Biotecnologia da Universidade Federal do Tocantins (Labinfictec/UFT).

De acordo com a CNN, foram analisadas cerca de 80 amostras sequenciadas, desse total, 26 foram da potencial nova variante. Do total, 20 delas eram de caminhoneiros que cruzaram a fronteira com a Argentina, em Uruguaiana. Já em Tocantins, os estudos mostram que as variantes podem ser uma mutação da cepa Gama, identificada em Manaus.

"É uma evolução da P.1, com mutações adicionais. A maioria dos genomas com essas características foi encontrada em São Paulo, embora ela tenha sido descoberta aqui no Tocantins. Basicamente, o vírus sofreu uma mutação e se expandiu para outros estados. Essa mutação específica – não a possível nova linhagem – já foi encontrada em mais de seis mil genomas. É parte da evolução natural do vírus", explicou o pesquisador Fabrício de Souza Campos em entrevista a emissora.