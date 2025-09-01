Thiago Brennand é condenado por estuprar estudante de medicina





O empresário Thiago Brennand foi condenado pela Justiça de São Paulo a 8 anos de prisão em regime fechado por estuprar a miss e estudante de medicina Stephanie Cohen. Além da prisão, ele terá que indenizar a vítima em R$ 200 mil.

Na época da denúncia, a vítima relatou que foi dopada e estuprada em um hotel onde Brennand estava morando em 2021. A miss relatou que foi convidada pelo empresário para um jantar. O homem a levou para um estabelecimento, mas no fim ele pediu duas caipirinhas de caju.

Após ingerir a bebida, a mulher passou a se sentir mal e ficou desorientada. Em seguida, ao ver que a vítima não conseguia andar, o homem a retirou do estabelecimento. Stefanie contou que foi levada para um hotel onde ele a estuprou e forçou sexo anal sem preservativo. “A parte que eu mais me lembro foi eu pedindo ‘não’ muitas vezes”, disse ela em entrevista ao Fantástico na época.

Atualmente, Brennand cumpre pena na penitenciária de Tremembé, em São Paulo, e já responde por outros três processos relacionados a violência sexual contra mulheres. Em 2024, ele foi condenado a 8 anos e 6 meses de prisão pelo estupro de uma norte-americana.