Teto de restaurante desaba sobre banhistas em praia; vídeo mostra desespero

No vídeo gravado por banhistas, homens e bombeiros aparecem segurando a estrutura de madeira que fica à beira do rio. Por sorte, ninguém ficou ferido.

O teto de palha de um restaurante desabou em cima de banhistas na Praia do Cavalo, em Aruanã, Goiás, e causou desespero nos clientes que estavam no local. As imagens foram gravadas no domingo passado (17), mas só foram divulgadas nesta segunda-feira (25).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.