Corpo encontrado em parede de igreja intriga moradores; veja detalhes

Uma história bizarra tem intrigado moradores de São José dos Campos desde que uma ossada humana foi encontrada dentro de uma das paredes da Igreja de São Benedito, no interior de São Paulo.

O corpo foi achado em 2010. Na época, a igreja de São Benedito, o "santo dos negros", passava por um processo de restauração — um entre tantos desde sua construção original, em taipa de pilão, entre 1870 e 1876.

A capela está desde 1997 sob responsabilidade do município, e não recebe mais cultos religiosos.

A ossada foi encontrada por Sônia Vidal di Maio, arquiteta do departamento de Patrimônio Histórico da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, e Nadia Kojio, historiadora e coordenadora do Arquivo Público de São José dos Campos.

Os restos mortais são do capitão Miguel de Araújo Ferraz, benfeitor da igreja que cedeu terras à então Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, onde foi erguida uma capela em homenagem à santa no século 19, e ganhou o direito de ser sepultado em solo santo, o que era comum na época. Segundo a historiadora, muitos padres foram enterrados dentro de igrejas.

Segundo historiadores, não se sabe a data da morte do capitão. O "Álbum de São José", livro histórico de 1934, cita a demolição da igreja de Nossa Senhora do Rosário, em 1879, e a primeira descoberta do corpo.