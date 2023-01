Término de casal, 'baixaria' e intolerância repercutem hoje no BBB 23

Enquanto Nicácio resolvia uma intriga, outra surgia em outro lado da casa. De manhã, MC Guimê disse aos amigos do Quarto Deserto que o médico foi intolerante com ele.

Distantes desde que Aline Wirley e Bruno colocaram Fred Nicácio e Marília no Castigo do Monstro, os dois camarotes tentaram novamente se entender. Eles tiveram uma conversa longa à sós que, apesar de amigável, fez Aline chorar sozinha no Quarto Deserto logo depois.

Em conversa com Nicácio, Key argumentou que o discurso de Tadeu Schmidt foi para Gabriel e Bruna, e o resto do elenco "não precisa ficar chorando por eles"

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A formação do primeiro Paredão e uma intervenção de Tadeu Schmidt alugaram espaço na cabeça dos brothers no BBB 23, que hoje repercutiram os acontecimentos em um dia tenso.

