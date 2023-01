Marvvila revela 'dica' que recebeu de Arthur Aguiar no início da carreira

MARVVILA: "Era Marvilla com dois 'I' e eu falei que queria mudar de alguma forma. Ai foi o Arthur que fez numerologia e falou. Na época eu fiz uns backs pra ele, o Arthur Aguiar, fiz uns backs pro disco dele. Aí na época ele falou que eu tinha que colocar com dois 'V' porque ele fez a numerologia e assim estava dando certo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marvvila contou aos brothers do BBB 23 (Globo), que Arthur Aguiar, campeão do reality na edição de 2022, a ajudou a escolher seu nome artístico no início da carreira.

