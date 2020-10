Termina hoje prazo para cadastrar foto na inscrição do Enem; saiba mais

Termina nesta quinta-feira (01), o prazo para os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) colocarem ou alterarem a foto de inscrição na Página do Participante. O endereço do site é https://enem.inep.gov.br/participante/. O cadastramento da foto é obrigatório.

De acordo com o Sistema Globo, o candidato deve ficar atento às regras, veja;

1. mostrar o rosto inteiro do participante

2. ser atual

3. estar nítida (com boa iluminação e foco)

4. ser individual (só o candidato inscrito deve aparecer)

5. colorida (não serão aceitas fotos em preto e branco)

6. ter fundo branco

7. estar nos formatos JPEG ou PNG

8. ter tamanho máximo de 2 MB

As provas do ENEM serão aplicadas em janeiro e fevereiro para 5,8 milhões de inscritos, entre provas impressas e digital.