Termina hoje prazo de inscrições para Enem 2022

Os interessados devem se inscrever pela Página do Participante no portal do governo federal (Gov.br). A taxa de inscrição custa R$85 e poderá ser paga até o dia 27 de maio, por meio do boleto Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), além do PIX ou cartão de crédito disponíveis pela primeira vez como forma de pagamento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.