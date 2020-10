Terapeuta Tadashi Kadomoto é réu em processo de estupro de vulnerável; veja

O terapeuta Tadashi Kadomoto se tornou réu por estupro de vulnerável após denúncias de uma ex-aluna que teria sofrido abuso sexual durante 7 anos. A decisão saiu na última terça-feira (06).

De acordo com o Sistema Globo, a vítima era estagiária do Instituto do terapeuta e também buscou atendimento para tratar distúrbios alimentares. Tadashi teria se aproveitado da vulnerabilidade da mulher para praticar os abusos, é o que afirma a promotora de Justiça responsável pelo caso, Celeste Leite dos Santos.

Kadomoto ainda não se manifestou sobre o assunto e ainda desativou os comentários em suas publicações. No entanto, a defesa afirma que ele atua há 30 anos na área de terapia comportamental e que a defesa ainda não recebeu nenhuma comunicação formal sobre a denúncia.

Tadashi Kadomoto é terapeuta e influenciador digital, tem mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram, é considerado o ‘guru da meditação’ e ganhou destaque com as lives diárias de meditação, principalmente, durante a pandemia.