Alpinista morre e outro fica ferido após deslizamento de pedra

Um alpinista, identificado como Lucas de Zorzi, de 39 anos, morreu após bater cabeça durante o percurso que fazia de rapel. Outro homem ficou preso a uma altura de 200 metros neste domingo (11), após uma pedra deslizar do Cânion Espraiado, em Urubici, na Serra de Santa Catarina.

De acordo com Sistema Globo, o socorro demorou seis horas e foi feito por policiais militares com a ajuda do helicóptero Águia. As vítimas subiam o cânion quando a pedra deslizou. Após o acidente, o homem conseguiu área no celular e chamou por ajuda, no entanto, o resgate demorou por ser uma região de difícil acesso.

Lucas foi socorrido e encaminhado ao hospital da cidade, mas sem sinais vitais. Em seguida, o helicóptero retornou ao local e socorreu o segundo alpinista.