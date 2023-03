Telemundo agradece Globo por expulsões de Guimê e Sapato do BBB 23

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A exibição do programa La Casa de Los Famosos, versão com celebridades latinas do Big Brother, contou com um agradecimento da Telemundo para a Globo pela expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato do BBB 23. O canal onde a competição é exibida nos Estados Unidos aprovou a atitude da emissora brasileira após os dois participantes cometerem atos de importunação sexual com Dania Mendez, que estava fazendo um intercâmbio na atração brasileira.

"A Telemundo não aceita nenhum tipo de comportamento inapropriado em seus programas", começou falando o apresentador Héctor Sandarti (confira o vídeo abaixo). "A segurança e bem-estar dos nossos talentos e empregados é sempre a nossa principal prioridade."

"La Casa de Los Famosos agradece à TV Globo e ao Big Brother Brasil pelo alto grau de profissionalismo e o respeito com o manejo da situação em todos os momentos", prosseguiu. "Uma pessoa responsável pela produção de La Casa de Los Famosos viajou com a Dania ao Brasil para garantir que tudo saísse da melhor forma."

Dania Mendez entrou no Big Brother Brasil na última quarta-feira (15), vinda de La Casa de Los Famosos. Na mesma noite, durante a Festa do Líder, a influenciadora mexicana teve dificuldade para se desvencilhar de Cara de Sapato, que roubou um beijo seu, aplicou golpes de imobilização (ele é lutador de MMA) e entrou debaixo do edredom da moça, mesmo com as frequentes negativas dela.

Já Guimê apalpou o bumbum de Dania, fazendo com que ela retirasse a mão do cantor rapidamente. Em outro momento, ele também tocou a lateral de seu seio. O fato fez com que a mulher dele, Lexa, se pronunciasse dizendo que deixaria de assistir ao reality show.

Na quinta-feira (16), ambos foram expulsos do programa. Além disso, na sexta-feira (17), a Polícia Civil do Rio de Janeiro intimou os dois participantes a prestarem depoimento em um inquérito que apura o crime de importunação sexual. Eles devem ser ouvidos nos próximos dias.