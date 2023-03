Ricardo está confiante que fará intercâmbio com o Poder Curinga

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Poder Curinga que Ricardo arrematou nesta semana está "alugando um tríplex" na cabeça dos brothers. Porém, eles nem imaginam que o poder está nas mãos de Dania Mendez, que vai decidir se o voto do biomédico vai ser anulado ou ter peso dobrado.

Nas mil suposições dos participantes, eles acham que Ricardo poderá fazer um intercâmbio com o reality mexicano, assim como Dania fez com o BBB 23 (Globo). O brother se anima com as especulações da casa e imagina que pode ser uma viagem para os Estados Unidos.

Gabriel Santana embarca na "fanfic" criada, e pergunta se o biomédico tem visto para viajar para fora do Brasil. "Eles dão um jeito", responde confiante. "Zerei a vida", reage o biomédico, animado com as opiniões dos brothers.