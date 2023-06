Técnico morre após sofrer descarga elétrica em estúdio de Pablo Marçal

Câmeras de vigilância flagraram o acidente e as imagens serão repassadas à Polícia Civil que dará prosseguimento as investigações.

Celso publicou um vídeo nas redes sociais explicando como o acidente ocorreu. “Coloquei o tubo de lado, recebi uma descarga elétrica de 220 volts, caí da escada e só me lembro que depois estava no hospital. Tô sentindo dor em tudo, nas costelas, dos lados, na coluna vertebral”, disse. Ele ainda confirma que estava de capacete quando subiu na escada.

