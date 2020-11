Técnico de informática é achado morto perto de gerador de energia no Amapá

Manaus/AM - Um técnico de informática identificado como Jehoash Vitor Monteiro, 24, morreu misteriosamente dentro da empresa onde trabalhava na cidade de Porto Grande, no Amapá. A polícia acredita que ela possa ter se intoxicado enquanto dormia em uma sala onde um gerador de energia estava ligado.

A tragédia ocorreu no último dia 6 de novembro, mas a possibilidade de envenenamento fez o caso repercutir nessa quarta-feira (11). Conforme especialistas, o equipamento que funciona a

óleo diesel e estava ligado por conta do apagão no estado, expele uma espécie de substância tóxica. O compartimento onde ele estava não tinha saída de ventilação e tudo leva a crer que Vitor Inaldo bastante ar contaminado enquanto dormia. Peritos avaliam o corpo do rapaz e garantem que há sinais de violência nele.

O jovem não estava em horário de serviço, mas tinha acesso ao prédio e testemunhas afirmam que ele teria voltado ao local por conta da falta de energia em casa. Porém, a polícia investiga também se a empresa alguma responsabilidade no caso.