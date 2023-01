Tatuador morre após ser atropelado por três carros

Com o impacto, Joni foi lançado novamente para o outro lado da via, onde foi atropelado por um terceiro veículo.

O tatuador Joni de Souza, de 32 anos, morreu após ser atropelado por três carros enquanto caminhava pela BR-470, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O acidente aconteceu no último sábado (14).

