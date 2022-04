Tanques do Exército circulam em ruas de Guarapuava após ataques de criminosos

Blindados Guarani foram autorizados a patrulhar as ruas de Guarapuava. Imagens feitas por moradores mostram veículos saindo em alta velocidade da cidade. Os criminosos teriam deixado o local antes da chegada do Exército e de reforços militares. pic.twitter.com/iuJIJnKb0h

Tanques do Exército começaram a circular nas ruas da cidade de Guarapuava, no interior do Paraná, durante a madrugada desta segunda-feira (18), após a ação de criminosos.

