Suspeito é preso ao tentar recuperar dedo decepado durante assalto

O suspeito estava em uma motocicleta quando roubou a bolsa de uma mulher de 51 anos. Durante o crime, ele puxou a bolsa e deu socos na vítima. A população se revoltou com a cena e partiu para cima dele, que fugiu, mas em seguida bateu a motocicleta contra um veículo tendo parte do dedo da mão esquerda decepado.

Um homem de 24 anos, suspeito de cometer um assalto, foi preso após retornar à cena do crime para recuperar o dedo decepado durante o roubo. O caso aconteceu nesta sexta-feira (23) em Vitória, no Espírito Santo.

