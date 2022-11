Suspeito de tiroteio com morte em show de Xand Avião tenta fugir seminu de hospital

Um homem foi preso nesta terça-feira (15) como um dos participantes do tiroteio que deixou um morto e 9 pessoas feridas, durante o show de dos cantores Nattan e Xand Avião, em Floriano, no Sul do Piauí. O suspeito tentou fugir seminu do hospital onde estava.

Suspeito de tiroteio em show de Xand Avião tenta fugir seminu de hospital pic.twitter.com/8U4DWGziGG — Babilônia (@hamudaniel19) November 15, 2022

Segundo informações da polícia, o homem é uma das 9 pessoas que ficaram feridas no tiroteio. O suspeito tentou fugir seminu da unidade hospitalar, ainda com curativos pelo corpo, mas foi detido e devolvido para o hospital.

A vítima Elton Jonatas Pereira Lira, que morreu no tiroteio, teria iniciado uma briga com desafetos no banheiro do estabelecimento onde ocorria o show, e em seguida a confusão gerou a troca de tiros.

"O suspeito preso teria arquitetado a morte de Elton para o local do evento, juntando-se a outros indivíduos. Contudo, foi frustrado pela reação da vítima e em seguida pela ação de um policial militar de folga", detalhou o delegado Roni Oliveira.