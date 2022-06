Suspeita de mandar matar namorado morre um ano depois vítima de câncer

Segundo o Ministério Público (MP), Anne pagou R$ 200 mil ao corretor de imóveis Carlos Alex Ribeiro de Souza, que era amigo do casal, para que ele matasse Vitor. O corpo do segurança foi encontrado pela polícia em 18 de junho, parcialmente queimado, próximo à represa Guarapiranga, na Zona Sul.

Anne morreu no mesmo mês em que Vitor foi assassinado, no entanto, ela nunca assumiu o crime.

Anne estava com tumor maligno na cabeça, descoberto em agosto de 2021, quando ela já cumpria pena pelo homicídio contra Vitor. Uma pessoa já havia denunciado ao Ministério Público que os laudos seriam falsos para que ela escapasse da prisão, no entanto, foi comprovado que o estado dela era grave.

A socialite Anne Cipriano Frigo, de 46 anos, suspeita pelo assassinato do próprio namorado, o segurança Vitor Lúcio Jacinto, de 42 anos, morreu dentro da própria casa um ano após a morte dele. O caso aconteceu em São Paulo no último fim de semana.

