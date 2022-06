Supervisor mata funcionário que parou para tomar café durante expediente; vídeo

Segundo o delegado André Serrão, da delegacia de São Leopoldo, o suspeito de matar o funcionário teria determinado um horário específico para os trabalhadores tomarem café, entretanto, Marcelo teria tirado o intervalo em um horário fora do que estava estipulado, o que deu início a uma discussão. Neste momento, o supervisor teria usado um objeto cortante para furar o peito do funcionário.

De acordo com informações da polícia, o suspeito era supervisor de Marcelo e usou um objeto cortante para furar duas vezes o coração da vítima. Após cometer o crime, o homem fugiu do local e segue como foragido da polícia. Um vídeo mostra o momento em que ambos discutem e em seguida Camilo sai da sala já ferido e com as mãos no peito. Posteriormente, outros trabalhadores vão em direção ao homem para prestar socorro.

