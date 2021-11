Surto de doença misteriosa atinge moradores de cidades em Pernambuco

Segundo o Uol, as pessoas que tiveram a doença, com idades de 2 a 96 anos, relataram que começaram a sentir caroços na pele seguidos de uma coceira. O número de casos contabilizados no estado já chegava a 148 até esta sexta-feira (19).

Moradores de dois municípios em Pernambuco estão sofrendo com uma doença misteriosa que causa lesões na pele e coceiras. O primeiro registro aconteceu em outubro, mas a Secretaria de Saúde ainda não conseguiu nomear a causa do problema.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.