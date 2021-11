Mais de 82% dos indígenas estão completamente imunizados contra Covid-19

De acordo com a Agência Brasil, como resultado a mortalidade desse público foi menos da metade da população em geral: a taxa de letalidade nos indígenas ficou em 1,2% sendo que no público geral foi de 2,5%.

Mais de 82% da população indígena do Brasil estão completamente imunizados contra Covid-19, segundo o Secretário Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Robson Santos, entrevistado desta sexta-feira (19) do programa A Voz do Brasil.

