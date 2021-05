STF quebra sigilo bancário de Ricardo Salles, alvo de operação da PF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou a quebra do sigilo bancário do ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, alvo de uma operação da PF que acontece esta manhã (19).

Salles é suspeito de favorecer madeireiros e de cometer crimes de prevaricação, corrupção, facilitação de contrabando e advocacia administrativa. Ricardo está na sede da PF, em Brasília, onde chegou acompanhado de advogados, mas preferiu não falar com a imprensa.

Nas primeiras horas do dia, mandados de busca e apreensão endereços ligados à ele, bem como na sede do ministério que também é alvo da operação. O presidente do Ibama, Eduardo Bim, e funcionários do órgão também estão no rol de investigados na Operação Akuanduba.