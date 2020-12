STF prorroga inquérito que apura interferência de Bolsonaro na PF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes prorrogou nesta terça-feira (15), por mais 90 dias o inquérito que apura suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal.

Segundo a CNN, Moraes citou o recesso de fim de ano do judiciário como um dos motivos para a prorrogação.

“Considerando a necessidade de prosseguimento das investigações, a partir do encerramento do julgamento do agravo regimental iniciado pelo Plenário em 08/10/2020, bem como a proximidade do recesso, nos termos previstos no art. 10 do Código de Processo Penal, prorrogo por mais 90 (noventa) dias, contados a partir do encerramento do prazo final anterior (27 de janeiro), o presente inquérito."

O inquérito contra o presidente foi aberto em abril deste ano, após o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmar que Bolsonaro teria interesse em trocar chefias da Polícia Federal, para poder intervir em investigações.

Moro pediu demissão do cargo em 24 de abril, horas depois de o presidente Jair Bolsonaro publicar no Diário Oficial da União (DOU) a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Mauricio Valeixo.