STF passa por varredura antibomba antes de julgamento de Bolsonaro

Nesta segunda-feira (24), a Polícia Judicial realizou uma varredura antibomba no Supremo Tribunal Federal (STF), como parte do reforço de segurança para o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados réus por tentativa de golpe de Estado.

Segundo o jornal O Globo, a varredura foi realizada na sala da Primeira Turma, onde a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) será analisada. O controle de acesso ao prédio foi intensificado com barreiras extras e inspeções mais rigorosas.

A Primeira Turma do STF começará a julgar nesta terça-feira (26) se aceita a denúncia da PGR, apresentada pelo procurador-geral Paulo Gonet. Bolsonaro e ex-ministros como Braga Netto, Augusto Heleno e Anderson Torres são acusados de integrar uma organização criminosa que tentou abalar a ordem democrática, após a derrota nas eleições de 2022. A PGR afirma que o grupo agiu de dentro do Estado com apoio de setores militares para manter Bolsonaro no poder.

Se a denúncia for aceita, os acusados se tornarão réus e responderão pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado e danos ao patrimônio da União. O julgamento começa com a leitura do relatório por Alexandre de Moraes, seguida das manifestações da PGR e das defesas. Depois, os ministros votarão, seguindo a ordem: Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

O Supremo Tribunal Federal (STF) reforçou a segurança para o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados réus por tentativa de golpe de Estado.