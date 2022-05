STF mantém preventiva de sócia de creche acusada de maus-tratos

Os fatos foram enquadrados nos crimes de perigo para a vida ou saúde, maus-tratos e submissão de criança a vexame ou constrangimento. A defesa pediu a revogação da prisão preventiva, pois a ré é primária, possui residência fixa, tem uma filha de seis anos e não se dedica a atividades criminosas. O relator observou que o HC foi impetrado no STF sem a análise pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, e portanto não poderia ser conhecido. Além disso, Lewandowski não constatou "teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder" capazes de afastar a impossibilidade processual.

De acordo com o Conjur, as apurações apontam que bebês e crianças de até cinco anos teriam sido submetidas continuamente a condições degradantes de tratamento, colocadas em cômodos isolados, amarradas para pararem de chorar e dopadas com medicamentos para dormirem. Registros policiais ainda apontam a morte suspeita de uma criança de quatro anos, em 2010.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.