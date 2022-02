STF forma maioria para negar denúncia contra Arthur Lira

"Esse déficit, de modo algum, pode ser suprido pela informação pública de ele ter exercido liderança no PP nas datas dos repasses feitos pelo grupo empresarial Queiroz Galvão, forte no princípio da culpabilidade, a vedar presunção de responsabilidade pela posição ocupada", opinou Fachin.

Conforme Fachin, a acusação de que Lira participou de esquema criminoso está baseada apenas nos depoimentos de Alberto Youssef. O artigo 4º parágrafo 16, II, da Lei das Organizações Criminosas (Lei 12.850/2013), proíbe o recebimento de denúncia com fundamento somente nas declarações do colaborador.

De acordo com o Conjur, como a acusação de recebimento de propina contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se baseava apenas na palavra do doleiro Alberto Youssef, que firmou acordo de delação premiada na "lava jato", o Supremo Tribunal Federal formou maioria para negar a denúncia contra o parlamentar por corrupção passiva, corrupção ativa, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O julgamento, que ocorre no Plenário Virtual, será encerrado às 23h59 desta sexta-feira (11/2).

As declarações do delator não bastam, por si sós, para a aceitação de denúncia e consequente abertura de ação penal. Para isso, é preciso que a narrativa seja corroborada por elementos externos de prova.

