STF forma maioria para condenar mais cinco réus pelo 8 de janeiro

Segundo o Conjur, cinco ministros acompanharam o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, pela condenação. Votaram com ele Edson Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Cristiano Zanin também votou pela condenação, mas com ressalvas em relação à dosimetria da pena de um dos réus.

O Supremo Tribunal Federal formou maioria neste domingo (1º) para condenar mais cinco réus bolsonaristas envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. A ação penal está em julgamento no Plenário Virtual da corte.

