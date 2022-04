STF derruba 3 decretos de Bolsonaro sobre política ambiental

Também por maioria, o plenário da corte derrubou ainda outros dois decretos de Bolsonaro. Um que afastou a participação de governadores dos estados da região amazônica do Conselho Nacional da Amazônia Legal. E outro que extinguiu o Comitê Orientador do Fundo Amazônia.

O julgamento começou na semana passada, mas o último voto só foi lido na sessão plenária desta quinta, pelo presidente do STF, Luiz Fux. Ele defendeu que o presidente da República deve escolher os integrantes do conselho, mas não pode excluir a sociedade.

Até fevereiro de 2020, o colegiado tinha 17 representantes: nove do governo e oito da sociedade civil. Após o decreto, o conselho passou a ter apenas seis integrantes - todos do governo. Essa ação foi movida pelo partido Rede Sustentabilidade.

Por 10 votos a 1, o plenário do STF declarou inconstitucional o decreto que mudou a composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente.

