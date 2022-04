Inscrições para Enem 2022 começam em maio; confira

Os candidatos poderão se inscrever a partir do dia 10 até o dia 21 de maio. Para quem não conseguir a isenção, a taxa será de R$ 85,00 e deverá que ser paga até 27 de maio. Além disso, no ato da inscrição, o candidato deve informar se deseja fazer a versão impressa (tradicional) ou a informatizada.

O edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 foi publicado nesta sexta-feira (29) no Diário Oficial da União. A aplicação das provas será nos dias 13 e 20 de novembro nas versões impressa e digital.

