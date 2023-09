STF começa julgamento de terceiro réu pelos atos golpistas de 8/1

Anteriormente, o STF já havia condenado dois réus por envolvimento em cinco crimes relacionados aos mesmos eventos. Aécio Pereira, preso no plenário do Senado, recebeu uma sentença de 17 anos de prisão em regime fechado, enquanto Thiago Mathar, preso no Palácio do Planalto, foi condenado a 14 anos de prisão.

De acordo com a Agência Brasil, Matheus, residente em Apucarana (PR), foi detido na Esplanada dos Ministérios no dia dos ataques, portando um canivete, logo após retornar da Praça dos Três Poderes.

