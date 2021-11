Spray contra covid-19 pode estar disponível em 2023

"Nós estudamos em detalhes a resposta imune de 220 convalescentes que haviam tido a doença, que se recuperaram, e aí nós pensamos em um peptídeo, estudando bem o vírus, que contemplasse uma resposta muito forte de anticorpo que neutralize o vírus, mas também desse uma boa resposta celular", contou ao Jornal da USP no Ar 1ª Edição Jorge Kalil Filho, professor de Imunologia Clínica e Alergia da FMUSP, diretor do Laboratório de Imunologia do InCor e coordenador da pesquisa de desenvolvimento da vacina.

A USP desenvolveu uma vacina para covid-19 em spray, apresentou a proposta à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e aguarda autorização para início de estudos em humanos. O imunizante desenvolvido pelo InCor (Instituto do Coração) do HC (Hospital das Clínicas) da FMUSP (Faculdade de Medicina) da USP tem como objetivo ser mais uma ferramenta de combate ao novo coronavírus.

